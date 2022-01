VIDEO ⟩ Anne Veski lugu on kokku miksitud maailmakuulsa metal-bändi looga

Irracionales Produccionesi Youtube'i kanalile ilmus eile veider lugu, kus on kokku miksitud Anne Veski hitt «Jätke võtmed väljapoole» ja üle maailma tuntud metal-bändi System of a Down lugu «Chop Suey».

Tundub, et uus versioon Veski loost on kuulajatele peale läinud, sest päevaga on videot vaadatud juba 11 000 korda.

Ka sotsiaalmeedias on see kulutulena levima hakanud. «Kell pole kümmegi ning minu esmaspäev, ei, nädal on juba tehtud! See oli ootamatu! Uskumatu! Ma olen sõnatu! Anne Veski ja System of a Downi mashup! Videoga vaadates veelgi nauditavam. Mu uus lemmik! Kes iganes sa Iraccionales Produccionesi taga oled, sa oled tegija,» kirjutab videot Facebookis jaganud Tom postituse juurde. Ka Youtube'is on selle loo all vaid positiivsed kommentaarid.

Irracionales Produccionesi kanalilt on näha, et ta on miksinud välismaa lugusid ka teiste tuntud Eesti artistide paladega, näiteks Shanoni ja 2 Quick Starti lugudega.