«Mind põhimõtteliselt visati sealt välja!» Seewaldi patsient pole saadud raviga rahul

Mari lugu sai alguse umbes kuu aega tagasi, kui ta hakkas oma psühhiaatriaga rääkima soovist haiglasse minna. «Ma ei tulnud enam endaga ise toime. Võttis küll mõned nädalad aega, aga sain endale Seewaldi 2. osakonda koha. See on siis mittepsühhootiliste juhtumite osakond,» selgitab Mari.

Esimesed kaks nädalat haiglas olid naise sõnul väga head. «Mul oli seal väga hea psühhiaater. Ta oli osakonna juhataja, kes oskas mind aidata ja alustas minuga erinevaid ravisid. Näiteks tõsteti antidepressantide koguseid ja alustasin ka EIR-iga, mis on siis tuntud ka kui impulssravi. Põhimõtteliselt pannakse narkoosi alla ja antakse ajule elektrit - see aitab depressiooni vastu. Impulssravi olen ma saanud nüüdseks umbes pool aastat. Enne haiglasse minekut oli see kord nädalas ja haiglas olles kolm korda nädalas. See oli suhteliselt väsitav raviviis, aga ma tundsin, et see aitas mind väga palju,» tunnistab ta.