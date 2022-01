Lapseootel Mari Ojasaar: naeratan mõtte peale, et äkki Kiku hing naaseb läbi kõhubeebi

Lapseootel Mari Ojasaar avaldas Instagramis, et kümbleb tänu inimeste soojadele mõtetele ning soovidele omamoodi õnnemullis. «Nii palju ilusaid kirju ja mõtteid. Ma tänan teid! Mõtlen palju elu ja surma peale viimastel päevadel. Rohkem aga elu peale. Et mis see siis ikkagi on. Ja tõesti keskendun õnnele, neid hetki, milles unustan kõik muu ja lihtsalt tunnen rõõmu,» tunnistas ta.

«Teie mõtted hingede maailmast on minu jaoks toetavad ja põnevad. Lubavad mõelda suuremalt, kaugemale, sügavamale, kõrgemale. Ja kõik, kes loodavad, usuvad, et äkki Kiku hing naaseb meie sekka juba läbi kõhubeebi, siis kes teab… Naeratan selle ilusa mõtte peale ja lasen selle vabaks. Las elu otsustab. Minu sees kasvab elu!» lisas peagi kolmandat korda emaks saav Ojasaar.

Jesper Parve ja Mari Ojasaare perre on oodata juba kolmandat last. Ojasaar tunnistas Elu24-le antud pikas intervjuus, et esimest last oodates oli kõik uus ja päevad kuidagi venisid. «Vaatasin mitmeid kordi kalendrisse, et millal juba oma beebiga kohtun. Rasedus oli kerge, aga samas väike sabin oli sees.»