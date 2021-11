Mari sõnab, et beebiootus on läinud kenasti. «Olen kolmanda lapse ootel ja teadlikult andud oma kehale aega ning hästi palju kuulanud ja tunnetanud oma keha. Söön seda mille järgi isutab ja valin pigem tervisliku nii keha kui ka beebit toetavaid toite,» räägib ta, et lisaks liigub ta igapäevaselt palju looduses ja just sellises tempos, nagu keha sel päeval lubab.