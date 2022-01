Draama Põhja-Tallinnas: mees võttis elukaaslase nimele salaja hunniku laene

Põhja prefektuuri küber- ja majanduskuritegude talituse juht Hannes Kelt ütleb Elu24-le, et kelmused, mis pannakse toime varastatud ID-kaardi abil, on pigem haruldased. «Kurjategija peab enda käsutusse saama mõlemad – nii ID-kaardi enda kui ka PIN-koodid. Inimene, kes avastab, et tema ID-kaart on varastatud või keegi võib olla seda kurjasti ära kasutanud, peaks esimese asjana ID-kaardi sulgema ja seejärel esitama avalduse politseile, nagu antud juhtumi ohver ka tegi,» selgitab ta.