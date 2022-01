«Tiigrikuninga» seksikas lapsehoidja jäi küünlajala vargusega vahele

Nimelt külastas Masha juulis Las Vegase ööklubi ja jalutas sealt välja hinnalise küünlajalaga. TMZ vahendab, et küünlajala väärtus on 5000 dollarit.

Turvameeskond tuvastas Masha tänu tema autole ja neiu sotsiaalmeediapostituste abil tehti kindlaks, et just tema jalutas küünlajalaga ööklubist välja. Politsei võttis Masha vahi alla.

Praegu on Masha sotsiaalmeedias aktiivne ning tema enda sõnul oli küünlajala väärtus kõigest 312 dollarit ehk 275 eurot. Ta jagas küünlajalast pilti oma Instagrami-lugudes ning toodet internetist otsides selgub, et see on väärt vaid 244 eurot.