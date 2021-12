1990ndate alguses hoidis Haapsalu linna hirmu all mõrvar Vassili Otškalenko, kes kohalikke tüdrukuid vägistas ja tappis. Mitmetes meediaväljaannetes on mees alates selle aasta oktoobrikuust figureerinud, sest algselt surma mõistetud ja hiljem eluaegseks vangiks saanud Otškalenko jalutab viimased kuud vabakäiguvangina ringi, mis Haapsalu elanikele sugugi meele järele pole.

Jõulupühade eel arutas Harju maakohus aga mehe tingimisi vabastamist. Kaitsjast Otškalenko, kes juba üle aasta avavanglas viibib, ei hoolinud. Mees sõnas kohtus, et kannab praegu karistust vägistamiskatse, varguskatse ja tapmise eest. Ta on ka varem vangis olnud ning ta vabastati toona ennetähtaegselt võimude vahetuse ajal. «Öeldi, et võta oma asjad ja mine paar kuud varem välja,» meenutab Otškalenko.