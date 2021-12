TOP 10 ⟩ Tänavuse Fläshi edetabeli tipus võidutsevad kodumaised kaunitarid

Veel enne, kui edetabelit hakkavad vallutama kodumaised kaunitarid, heidame pilgu sarmika Prantsusmaa poole. Just sealt on pärit edetabeli üheksanda koha kangelannad, suunamudijad Mathilde ja Pauline Tantot. Kaksikõdesid ühendab lisaks sarnasele välimusele ka tugevalt juurdunud vaen riiete vastu, sest neid noored neiud tihti ei kanna. See on ka peamine põhjus, miks noored kaksikõed «Fläshi» rubriigi edetabelisse potsatasid.