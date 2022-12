Mis on need peamised tingimused, mida vajad end ümbritsevast keskkonnast, et tunda end mõnusalt, terve ja toetatuna? Inimese Disaini süsteem toob välja, missuguses keskkonnas tervis ja võimekus tugevneb, et teostada end parimal viisil. Uuri, kas tunned oma keskkonna tüübi ära.

Inimese Disaini süsteem näitab ära, mida inimene end ümbritseva keskkonna puhul kõige enam vajab, et tunda end hästi, funktsioneerida optimaalselt ja väljendada ennast parimal viisil. Miks on nii, et mõned vajavad rohkem privaatsust ja turvalisust, teised rohkem melu ja vaheldust, kolmandad aga mingisugust ülevaadet oma keskkonnas? Selleks uuritakse Inimese Disaini süvatasandil nn Isikliku Tervise süsteemi. Eriti kehtib see muidugi koduse, aga ka töise keskkonna puhul.