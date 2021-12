Pangale olevat Andrus kohe kahtlane tundunud ja nad pöördusid «regionaalpolitseisse». Pärast seda helistaski Krištafovitšile Eesti suunakoodiga numbrilt väidetavalt uurija, et selgitada välja, kas mees andis kõnealuse volituse või mitte.

«Ütlesin, et pole andnud. «Uurija» esitas veel mitu täpsustavat küsimust toimingu kohta. Kas ma tunnen Andrus Mägi, kas see on esimest korda, kui keegi tahab minu andmed varastada (tegelikult oligi esimene kord sedalaadi kõnedega) jne,» kirjeldab mees kõne sisu.