Viimase kümne aasta jooksul on Eestit raputanud mitmed eriti võikad mõrvad: nimekirjast vaatavad vastu nii topeltmõrvad kui ka kuritööd, mille ohvriteks on langenud isegi lapsed.

Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Kuigi tapmised ja mõrvad on Eestis olnud viimastel aastatel pigem langustrendis, on viimase kümne aasta jooksul aset leidnud veretöid, mis tekitasid palju hirmu ning kõneainet üle terve riigi. Siin on neist viis kõige võikamat.