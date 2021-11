Kuu tagasi superstaarisaate kohtunikelt ootamatult korvi saanud lauljatar Mirjam Aru on otsustanud teekonda saates omal käel kaasa teha. Värskes lauluvideos avaldas ta, et on pärast staarisaatest lahkumist võidelnud tundega, et ta pole piisav. Elu24-le räägib lauljatar, et on läbinud «sügava transformatsiooni».