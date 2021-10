Staarisaate kohtunikelt korvi saanud Mirjam Aru: selle tagamaad on mulle segased

Staarisaate kohtunike hulka kuuluv Koit Toome tegi esmaspäeval «Seitsmestes» teatavaks, kelle on kohtunikud valinud kolmandasse stuudiovooru ehk lohutusvooru. Üllatuslikult jäi kümne laulja hulgast, kellele sel pühapäeval uus võimalus antakse, välja Mirjam Aru, kes esitas esimeses stuudiovoorus laulu «Killing Me Softly with His Song». Kohtunik Mihkel Raud tõi saate lõpus Mirjami välja ühe oma lemmikuna.