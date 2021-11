Valga vallavalitsusele kuuluv reklaampind Valga bussipeatuses, kus on Reformierakonna valimisreklaam.

Septembri keskpaigas võis Valga linna uutes bussipeatustes näha Reformierakonna valimisreklaame eesotsas volikogu esimehe Lauri Drubinšiga. Nüüd on erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK) leidnud, et sellega oli seotud keelatud annetus ning politseile on plaanis teha ka kuriteoteade.