Anonüümsust palunud Valga kodanik rääkis Elu24-le, et Valga vallavalitsus andis reklaamipinnad tasuta Lauri Drubinšile, kes on Valga vallavolikogu esimees. Durbinš kandideerib Reformierakonna nimekirjas esinumbrina Valga volikokku ning on praegu ka Tõrva asevallavanem.