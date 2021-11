1990ndate alguses hoidis Haapsalu linna hirmu all mõrvar Vassili Otškalenko, kes kohalikke tüdrukuid vägistas ja tappis. Nüüd jalutab ta vabakäiguvangina taas ringi. See on 30 aasta tagused haavad lahti kiskunud ning kohalik kogukond on hirmul.

Linnas käivitub suur otsinguoperatsioon. Otsitakse kõikjalt, ent last ei leita. Neli kuud hiljem, 31. juulil, leiab üks Nõva kandis metsa läinud marjuline punase kummiku, mille sees on lapse jalg. Diana surnukeha lebab augus. Pisikese tüdruku laip on nii lagunenud, et ei suudeta tuvastada surma põhjust. Uurijatele jääb küll silma see, et lapse surnukeha on paljas ning tema pähe on mässitud aluspüksid. Mõrtsukas jääb tabatama.