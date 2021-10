ALATU TEGU ⟩ Tallinnas rüüstati öösel sõiduautot, auto omanik kahtlustab endist elukaaslast

Paula (nimi muudetud, toimetusele teada) autot rüüstati 25. oktoobril, ööl vastu esmaspäeva Tallinnas Eesti Kunstiakadeemia ees. «Auto on seest täielikult hävitatud, kõik puruks pekstud, juhtmed läbi lõigatud, aku lahti kistud...» teatas ta kurvastusega.

Paula kinnitas esmaspäeva õhtul Facebooki tehtud postituses, et politseid on teavitatud, kuid ta loodab ka kaasmaalaste abile, kes ehk juhtunut pealt nägid. «Kui keegi märkas täna öösel selles piirkonnas kahtlast tegevust, siis võib mulle teada anda või helistada politseisse. Iga info eest tänulik,» sõnas ta. Mitmed tõdesid postituse kommentaariumis, et asi tundub väga isiklik. «Ma ei ole näinud vandaali, kes nii palju vaeva viitsiks näha,» kirjutas üks kommenteerija.