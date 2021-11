Noor sisulooja Sandra Kulderknup ehk Hanna-Sandra tähistas oktoobris 16. sünnipäeva. Pidupäev saabus emotsionaalselt, kuna veel mõne aja eest võitles Sandra tõsiste terviseprobleemidega, mida kartis, et ei ületagi. 14. eluaastat alustas neiu Tallinna lastehaigla söömishäirete osakonnas.

Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

«Kui kesköö saabus ja esimene inimene mulle õnne soovis, hakkasin nutma,» sõnab Sandra, kes on vaimse tervise probleemidega maadelnud lapsest saati. Kaks aastat tagasi oli tüdruk teist ja viimast korda söömishäirete osakonnas. «See oli see aeg, kui mõtlesin, et järgmist sünnipäeva mul ei tule,» meenutab ta.