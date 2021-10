Florida koolitulistamises 17 inimest tapnud Nikolas Cruz mõisteti aastaid hiljem süüdi

Nikolas Cruz oli 19-aastane, kui tulistas Floridas oma endises koolis AR-15 vintpüssiga 14 õpilast ja kolme töötajat. Haavata sai veel 17 inimest. See oli USA ajaloo üks suurim koolitulistamine, mis pani relvakontrolli aktivistid taas tegutsema.

Juhtum on jõudnud karistuse arutamiseni ning vandekohtunikud peavad kindlaks tegema, kas Cruzile määratakse surmanuhtlus või eluaegne vanglakaristus. Kohtunik Elizabeth Scherer on väljendanud lootust, et kohtumenetlus – mille jaoks tuleb üle kuulata tuhanded võimalikud vandekohtunikud – võib alata jaanuaris, vahendab BBC.