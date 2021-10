«Kui tulid uued piirangud, sain nii hullu paanikahoo, et lausa hüsteeritsesin ja nutsin. Taas on kõik mu võimalused esineda, sõpradega koos plaane luua, isegi sünnipäeva pidada läinud,» kurdab 18-aastane tantsija Kirily. Tüdruku pikk võitlus depressiooni, ärevuse ja paanikahäiretega sai tagasilöögi eelmisel nädalal, kui valitsus kuulutas välja uued piirangud. Psühhoterapeut Kaire Talviste sõnul toidab noorte ärevust hirm tuleviku, surma ja vaktsineerimise ees.

18-aastane Kirily on aastaid võidelnud vaimse tervise probleemidega. Depressiooni ning ärevus- ja paanikahäiretega on ta elanud aastast 2014. «Minu esimene psühholoogi juures käik oli tegelikult väga traumeeriv kogemus. Murest murtud ema viis mu sinna salaja, olin paanikas ja kümne küünega turvavöö küljes kinni,» meenutab Kirily. Tagantjärele ei oska tüdruk ema ära tänada, et õigel hetkel abi sai.