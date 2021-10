Austraalia täkk Justin avaldas, kas ta oleks nõus geibaaris esinema

Austraaliast pärit Justin McNairn vastas reedel Instgarami-lugudes fännide küsimustele. Üks fänn tahtis näiteks teada, mis on juba mõnda aega Eestis elanud Justini jaoks kohalikud lemmiktoidud. «Mannapuder, küpsisetort ja hakklihakaste,» avaldas austraallane.

Keegi tahtis teada, millised on aga mehe tulevikuplaanid. «Mul on piisavalt ideid, kuid eesmärk on luua tutvusi, rääkida ärist ja otsida investoreid.»