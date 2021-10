Justin McNairn sai skandaalidest olenemata rõõmusõnumi: politsei tegi põhjaliku uurimise

Lühikese aja jooksul Eestis ilmselt kõige rohkem kõneainet pakkunud abielupaar on Justin ja Triinu Liis McNairn. Kõik algas sellest, kui Triinu Liis kohtas TikToki platvormil Austraalia hurmurit, kes talle kohe silma jäi.

Noored hakkasid suhtlema ja ei läinud palju mööda, kui neist sai paar. Meediakanalid kirjutasid mitmeid artikleid Eesti blogijast, kes armus Austraalia täkku. Kuigi kõik tundus algul roosiline, ei läinud neil just kõige paremini.

Esiteks ei saanud Justin Austraaliast Triinu Liisile koroonapiirangute tõttu kuidagi külla tulla. Kui ta lõpuks Eestisse jõudis (loe paari esmakohtumisest SIIT), spekuleeriti, kas mehel on Triinu Liisiga ikka head kavatsused. Paljude meelest soovis Justin Triinu Liisi lihtsalt elamisloa saamiseks ära kasutada.

Seejärel viskas õli tulle asjaolu, et noored sõudsid kiirelt abieluranda. Kuigi paar lükkas kõik kuulujutud ümber, siis kõmu ei näinud vaibuvat. Tekkisid uued spekulatsioonid ja skandaalid, neist ilmselt kõige kuulsam – kassidraama. Loe pikemalt SIIT.

Murekoorem langes õlult

Kõik skandaalid ja kuulujutud panid põntsu Justini elamisloa taotlemisele. Nüüd teatab ta Elu24-le rõõmusõnumist, et murekoorem on langenud õlult, sest lõpuks kinnitati tema elamisluba.

Elamisluba tähendab Justini jaoks seda, et ta saab kasutada hüvesid, millele on Eesti kodanikul õigus – esmane arstiabi, vabadus töötada konkreetsetes ettevõtetes ilma piiranguteta, avada lisatasudeta pangakonto jm.

«Pidin läbima kontrolliprotsessi, kus politsei ja piirivalve pidid tegema minu kohta täieliku taustakontrolli,» selgitab Justin, et põhjalikult uuriti nii tema ajalugu kui ka aega, mil ta veel Austraalias elas ja sõjaväes töötas. «Kuna minu kuueaastane sõjaväekarjäär oli suur osa minu elust Austraalias, nõudsid nad palju dokumente ja tõendeid selle kohta,» lisab ta.

Siiski pole nüüd saadud elamisluba lõplik. «Et mind Eestisse alaliselt elama lubada, pean ma siin elama viis aastat koos ajutise elamisloaga. Nüüd oleme astunud lihtsalt õige sammu, et tulevikus saavutada alaline elukoht,» selgitab Justin ja lisab, et on selle võimaluse eest väga tänulik.

«Eestist on saanud minu kodu ja olen päris hästi juba sisse elanud. Olen siiralt tänulik, et mulle anti võimalus veeta rohkem aega selles imeilusas riigis,» sõnab ta.

Korralik taustakontroll abielule

Loomulikult pidid õiguskaitseorganid süvenema ka Justini ja Triinu Liisi abiellu, kuna meedias ja foorumites on pikalt spekuleeritud, kas noored ikka on veel koos. Alles septembri lõpus sõnas anonüümne allikas Buduaarile, et Triinu Liisi olla nähtud teise mehega amelemas.

Triinu Liis ja Justin kinnitasid Elu24-le, et nad on ikka koos ja puudub alus arvata vastupidist. Samuti ei tea paar, kust sellised jutud alguse saavad. «Oleme ausad, inimesed kirjutavad meie kohta jama kogu aeg,» sõnas Triinu Liis. «Ma ei ole kindel, miks nii tehakse,» tõdes Justin. «Me soovime pere luua ja omaette elada,» rääkis Triinu Liis siis.

Justin selgitab nüüd, et pidid mõlemad Triinu Liisiga esitama mitmeid kirju, tõestamaks, et nad on veel abielus ning elavad õnnelikult harmoonilises kooselus. «Kõik süüdistused esitas laiem avalikkus. Muidugi mõjutas see elamisloa kinnitamisprotsessi.»

Lisaks lahkumineku kahtlusele tunti muret, kas Justin on vägivaldne, kas abielu on ikka ametlik, kas nad elavad veel koos jm. «Mul on hea meel, et politsei tegi põhjaliku uurimise, sest nad nägid, kui palju valesid ja kuulujutte liikvel oli.»

Samm sammu haaval tuleviku poole

Kuna nüüd võivad nad kergemalt hingata ega pea kartma, et Justin riigist välja visatakse, saavad nad rohkem teineteisele keskenduda. «Tugevdada oma suhet, veeta rohkem aega Kris Stefaniga ja palju muud.»

Justin lisab, et võtavad päeva korraga, samm sammu haaval. «Töötame seni oma karjääride kallal, et luua meie väiksele perele stabiilne sissetulek.» Samuti plaanivad nad vaikselt vaadata uut elamispinda. «Ilmselt me ei osta, vaid üürime. Kindlasti sooviks perele ka uue auto osta.»