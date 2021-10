25-aastase Keenia olümpiasportlase mõrvas kahtlustatakse abikaasat

Kui politsei Tiropi majja jõudsid leidsid nad voodist Tiropi surnukeha. Naist oli pussitatud kaela ning kõhtu. Tiropi abikaasa Emmanuel Ibrahim Kipleting on aga kadunud.

«Tema abikaasa on siiani kadunud ning esialgse uurimise põhjal on tema peamine kahtlusalune, kuna teda ei ole võimalik leida. Politsei proovib abikaasat leida, et ta selgitaks, mis Tiropiga juhtus,» täpsustas politseiülem Tom Makori.