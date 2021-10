FOTO: © 2020 by AdMedia via ZUMA Wire/Mjt/Scanpix

Popstaar Britney Spears (39) tähistas isa eestkoste alt vabanemist riskantsete piltidega. See on aga tõstatanud küsimuse, kuidas võivad paljastavad postitused mõjutada eestkoste kohtuasja ja millise mulje jätab see tema vaimsest seisundist.