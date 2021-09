AMETLIK ⟩ Britney Spears vabanes lõpuks isa eestkoste alt

Kohtunik nõustus Britney Spearsi advokaadiga, kes rõhutas, et staari isa tagandamine tütre eestkostja kohalt on Britney huvides parim võimalik otsus. Alates 2008. aastast isa eestkoste all elanud Britney jaoks on see tohutu võit, kirjutab The Mirror.