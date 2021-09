MEENUTUS ⟩ Estoni Kohver lennutas rahva sekka statiivi: unustasin vist öelda, et nad kinni püüaks

Intervjueerija Kristjan Pihl uuris muusikult, kust jookseb 5MIINUSE jaoks piir. «Kui keegi haiget saab, kui keegi saab reaalselt viga. Neid on juhtunud meil kontsertidel. Viimane Saaremaa kontsert, vaatasin, et esireas on inimestel käed püsti ja lennutasin statiivi, aga ma vist unustasin öelda, et püüdke kinni statiiv ja keegi sai vastu pead sellega. See on nagu jama, kui keegi saab viga,» tunnistas ta. Estoni Kohvri sõnul katsuvad nad siiski jälgida üht kindlat joont: «Teha võib kõike, aga kui keegi kannatab selle pärast, siis on halvasti.»

Aastate jooksul on bändi looming saanud uue näo, lugudest leiab vähem vulgaarsusi ja välja on joonistunud muusikute ühiskondlikult tundlikum pool. Läbiv teema on aga siiani naudingud – naised, pidu ja mõnuained. Viimaseid liikus Kohvri sõnul kunagi tõesti ka lava taga, kuid nüüdseks on see minevik. «Jumal tänatud, et need ajad sinna jäid,» sõnas ta.

Kohver tunnistab, et staarielu ei ole kergete killast. Ööst saab päeva ja päevast öö. «See on hästi raske, kui sul on kahe keika vahel, et ütleme, et reedel on kaks tükki ja sul on samas see laupäevane asi kuskil teisel pool Eestit. Sa oled kell kolm päeval seal kodus ja mõtled, issand, ma ei viitsi,» rääkis ta. Üritusele sõit on Kohvri sõnul tihtipeale väga uimane, kuid kohale jõudes ja rahva hõiskeid kuuldes tõuseb taas tuju.