Teise kursuse tudeng Angela Absalon rääkis eelmisel nädalal Elu24-le , et ei saa enam kergejõustikutunnis osaleda, kuna pole vaktsineeritud ega nõus kiirtestide eest maksma. Kolm esimest sporditundi toimusid õues, kus Covid-tõendit vaja ei läinud, kuid eelmisest nädalast koliti Tallinna spordihalli, kuhu vaktsiinipassita ei pääse.

«Pean siis iga kord kellegi selja taga sisse hiilima või valetama, et teine doos on käes, aga passi pole saanud?» küsis 20-aastane Angela, kellel pole enda sõnul raha, et pidevalt kiirtestide eest maksta. «Oktoobrikuus peaksin ma 50 eurot selle jama peale kulutama,» muretses ta. Varem akrobaatikatreenerina leiba teeninud neiu jäi augustis ilma ka tööst, kuna pole vaktsineeritud.