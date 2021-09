Tallinna ülikoolis kehakultuuri õppiva pärnaka Angela sõnul ei saa ta enam kergejõustikutundides osaleda. Seda põhjusel, et ei ole vaktsineeritud ega nõus kiirtestide eest maksma. «Esimesed kolm tundi toimusid õues, aga sellest nädalast on need spordihallis,» tõdeb 20-aastane tudeng, kes paraku Covidi-tõendit näitamata Tallinna spordihalli ei pääse.