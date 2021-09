VIDEO ⟩ Mootorrattur pages Pirita teel metsiku kiirusega politsei eest

«Elame ikka igavalt, avantürismi vaim on meie seest kadunud,» märkis postitaja Aleksandr irooniliselt. Kas politsei oli kihutajat just märganud või oli kaherattaline kiiruse üles võtnud tahtlikult patrulli eest pagemiseks, pole selge.

Elu24 võttis ühendust politseiga, et selgitada mis Pirita teel täpselt juhtus. Riigikogus arutati just kolmapäeval võimalust, et tõsta kiiruseületamise eest määravaid trahve enam kui poole võrra.