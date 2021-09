Kristiine ja Rocca al Mare keskuse juht Kristjan Maaroos kinnitas Elu24-le, et selline intsident keskuses tõesti toimus. «Toimunu menetlemine on politseile üle antud ja seetõttu me väga palju infot avaldada ei saa. Võime kinnitada, et antud isik keskuses enam ei tööta,» jäi Maaroos napisõnaliseks.