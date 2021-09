Politsei püüdis Kopli trammis neiut šokeerinud liputaja kinni

Selgus, et liputaja on suhteliselt noor. « 29-aastane mees peeti väärteomenetluse raames kinni ning ta toimetati asjaolude väljaselgitamiseks politseijaoskonda,» kinnitas Sepp.

Kuigi Elu24ni on jõudnud kinnitamata viited, et samas trammis on ka varem liputajat nähtud, ei saanud politsei seost vahistatud kahtlusalusega kinnitada. «Hetkel saame vaid öelda, et mehel on olnud ka varasemalt kokkupuuteid politseiga,» täpsustas PPA pressiesindaja Katrin Loo.