«Neljapäeva õhtul kuskil kella viie ajal läksin koolist koju. Läksin Tallinna Ülikooli trammipeatusest trammi peale, mis sõidab Koplisse. Kui trammi sisenesin, siis nägin kohe, et mingi maksimaalselt 30-aastane mees istub nendel istmetel, mis vastamisi on, ja toetab oma mudaseid jalanõusid vastasoleva istme peale,» meenutab Elsa (nimi muudetud, toimetusele teada).

«Mingil hetkel sain aru, et ta pole ilmselt vaimselt stabiilne või on narkootikumide mõju all, sest ta naeris hästi kõvasti ja rääkis iseendaga.» Elsa sõnul üritas ta mehele mitte otsa vaadata, kuid ühel hetkel ta seda siiski tegi. «Ilmselt reaktsioonist lihtsalt, ta tegi mingit häält või irvitas.»