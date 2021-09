Iga aasta on keskmiselt 10–20 kadumisjuhtumit, mis kiiret lahendust ei saa. Politsei- ja piirivalveameti politseikapteni Kert Kotka sõnul on sellel mitu põhjust. «Kui inimese liikumisteekonna kohta on vähe infot, siis on raske suunata otsingutegevusi «õigesse kohta». Meil on hulk näiteid, kus eakad ja liikumisraskustega inimesed on meeltesegaduses kodust lahkunud kümnete kilomeetrite kaugusele kohtadesse, millega neil igasugune seos puudub,» ütleb Kotkas.