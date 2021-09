Briti võimud otsivad nelja last, kes kadusid salapäraselt oma Londonis asuvast kodust

Uurijate mure on iga päevaga kasvanud, kuna lapsi nähti viimati 16. septembril.

Kohalikud võimud on palunud laste leidmiseks avalikkuse abi. Uurija Paul Ridely sõnul on ülimalt oluline laste asukoht võimalikult kiiresti kindlaks teha, kirjutab The Mirror.