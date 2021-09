Politsei eraldas aasta tagasi mõrvagrupist paar ametikohta, et tegeleda külmutatud juhtumitega. See tähendab, et politsei võtab ette vanad ja palju küsimusi tekitavad mõrvamüsteeriumid, et neile selgust tuua. «Täna on see aeg, mil tuleks rääkida, et saaksime vanadele lugudele punkti panna,» räägib Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre «Ringvaates».