Kuidas ja millal me teada saame, kas Kim Jong-un on tõesti surnud?

Põhja-Koread ümbritseb saladusloor ning viimasel nädalal on üritatud seda vägisi maha kiskuda, et teada saada, mis seis Kim Jong-uni tervisega on.

Küsimusi tekitas esiti see, et Põhja-Korea liidrit ei olnud näha ta vanaisa Kim Il-sungi sünniaastapäeva tähistamisel 15. aprillil, kuigi see on Põhja-Koreas kõige tähtsam püha. Pakuti, et Kimil on koroonaviirus või üritab ta nakatumist vältida ega osale seetõttu avalikel sündmustel.

Selle nädala alguses hakkas levima aga jutt, et Kim Jong-un käis noa all. Lõuna-Korea internetiväljaande Daily NK andmetel toimus 36-aastase diktaatori südameoperatsioon 12. aprillil. CNNi andmetel oli operatsioon keeruline ja Kimi seisund on raske.

Satelliidipilt näitab, et tõenäoliselt Kim Jong-unile kuuluv rong on nädala algusest seisnud Põhja-Korea kuurortlinnas. FOTO: AP/Scanpix

Jaapani ajakirja Shukan Gendai teatel läks opp nihu ja diktaator on «vegetatiivses seisundis». Väidetavalt polnud kirurg ülekaaluliste patsientidega harjunud ning oli operatsiooni ajal nii närvis, et tekkisid Kimi jaoks eluohtlikud viivitused.

Hongkongi uudistekanali HKSTV asedirektor Qing Feng, kes on Hiina endise välisministri sugulane, teatas eile aga lausa diktaatori surmast.

Kuna Põhja-Korea on maailma kõige suletum riik, tekib küsimus, millal avalikkus teada saab, mis tegelikult toimub. Sellele vastamiseks leiab vihjeid Kim Jong-uni isa Kim Jong-ili surmast.

Eelmise Põhja-Korea liidri Kim Jong-ili matused 2011. aastal. FOTO: Reuters/ScanPix

Kim Jong-ili surmast teatati Põhja-Korea riigitelevisioonis esmaspäeval, 19. detsembril 2011 – enam kui 48 tundi pärast ta surma. Seetõttu võib arvata, et kui praeguse diktaatoriga tõesti midagi juhtunud on, teatavad ametlikud kanalid sellest homme ehk esmaspäeval.

Samuti teatati 2011. aastal kohe, kellest saab Kim Jong-ili mantlipärija, nii et tõenäoliselt saaksime ka praegu üsna kiiresti teada, kes järgmiseks riigijuhiks saab.

Kuna Põhja-Koreas on võim olnud aastakümneid Kimi dünastia käes, siis tuleb uus juht arvatavalt sealt. Kim Jong-unil on lapsi, kuid nad on lääne luure andmetel alaealised ja seega ei lähe võim neile. Korea Economic Daily teatel valmistatakse tähtsaks positsiooniks ette Kim Jong-uni õde Kim Yo-jongi.

Kim Yo-jong kohtumisel Venemaa välisministri Sergei Lavroviga. FOTO: ITAR-TASS/ScanPix

Kuulduste kohaselt on Yo-jong isegi halastamatum kui ta vend ning ootab võimule pääsemist. Loe Kimi õe kohta pikemalt siit.