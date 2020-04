Kas Kim Jong-uni õest saab Põhja-Korea järgmine juht?

Lääne Põhja-Korea vaatlejate arvates on võim Põhja-Koreas praegu Kimi õe, halli kardinali Kim Yo-jongi käes ning kui praeguse liidriga midagi juhtub, võib õest saada uus riigijuht, teatab reuters.com.

Analüütikute arvates võivad Kim Yo-jong ja teised Kimi lähikondsed moodustada ajutise valitsuse, kuni Kim Jong-uni asemele leitakse piisavalt vana ja sobiv järglane.

Kuna Põhja-Koreas on võim olnud aastakümneid Kimi dünastia käes, siis tuleb uus juht arvatavalt sealt. Kim Jong-unil on lapsi, kuid nad on lääne luure andmetel alaealised ja seega ei lähe võim neile.

Nii Lõuna-Koreas kui ka mujal hakati Kimi kohta küsima pärast seda, kui teda ei olnud 15. aprillil oma riigi tähtsaimal pühal, Päikese päeval, millega tähistatakse Kimi vanaisa Kim Il-sungi sünniaastapäeva.

Põhja-Korea endine suursaadik Ühendkuningriigis Thae Yong-hon, kes põgenes Lõuna-Koreasse, peab kummaliseks, et Kimi Jon-uni tähtsal päeval näha ei olnud ning et Põhja-Korea meedia ta kohta midagi ei öelnud. Tavaliselt öeldakse Põhja-Korea televisioonis, et Kim on suurepärase tervise juures, kuid kindlasti ei öelda, et ta seisund on raske.

USA uudistekanal CNN teatas 21. aprillil viitega USA valitsus- ja luureallikatele, et võimud uurivad luureandmeid, mille kohaselt Põhja-Korea liider Kim Jong-un taastub raskest südameoperatsioonist.

USA võimud ei ole seni kinnitanud, et Kimil on terviseprobleem, kuid juba spekuleeritakse selle üle, kellest võib saada Põhja-Korea järgmine juht. Läänes arvatakse, et selleks on Kimi müstiline õde, kes on seni pooleldi avalikult niite tõmmanud.

Kimid Põhja-Korea Tööpartei istungil. Paremal Põhja-Korea liider Kim Jong-un, keskel ta naine Ri Sol-ju ja vasakul õde Kim Yo-jong juunis 2019. FOTO: /AP/Scanpix

Lõuna-Korea andmetel on Kim Yo-jong Põhja-Korea endise juhi Kim Jong-ili ja ta elukaaslase Ko Yong-hui noorim laps.

Ko Yong-hui, kes suri 2004 Pariisis, oli ka praeguse liidri Kim Jong-uni ja 2017. aastal Malaisias Kuala Lumpuri lennujaamas tapetud Kim Jong-nami ema.

Hiinas elanud Kim Jong-nam kritiseeris avalikult nii oma venna valitsust kui Põhja-Koread ning arvatakse, et Kim Jong-un lasi ta tappa.

Vend Kim Jong-un ja õde Kim Yo-jong õppisid 1990. aastate lõpus Šveitsis Bernis asuvas kallis erakoolis. Nende isa Kim Jong-il oli neile seal üürinud elukohaks villa, neil olid ihukaitsjad ja teenijad.

Vend ja õde teadsid, et tulevikus hakkavad nad Põhja-Koread juhtima.

Kim Jong-uni õde Kim Yo-jong sai rahvusvaheliselt tuntuks 2018. aastal Lõuna-Koreas Pyeongchangis toimunud taliolümpiamängude ajal.

Põhja-Korea liidri Kim Jong-uni õde Kim Yo-jong 2018 Lõuna-Korea Pyeongchangi taliolümpiamängudel. FOTO: PATRICK SEMANSKY/AFP/Scanpix

Pärast seda on ta saatnud venda ja esindanud Põhja-Koread mitmel tippkohtumisel, kaasa arvatud Singapuris ja Vietnamis, kus Kim Jong-un kohtus USA presidendi Donald Trumpiga.

Lõuna-Korea andmetel on 31-aastane Kim Yo-jong Põhja-Korea propagandaameti juht ning tal on õnnestunud oma riigi imidžit muuta tänapäevaseks.

USAs ja Lõuna-Koreas on poliitvaatlejaid, kelle arvates võib Kimi õest saada Lõuna-Korea uus juht, kuid Põhja-Korea mitme asjatundja sõnul on see välistatud.