Pelgulinnas tabati kahtlane mees, kes majade ukselinke katsus

Põhja prefektuuri kesklinna jaoskonna piirkonnavanem Liisa Merekivi ütles Elu24-le, et häirekeskus sai teate Pelgulinnas Roo tänaval toimuva kohta reede õhtul kella 21.20 ajal. Kuivõrd jaoskond on ainult paar tänavat eemal, tabasid politseinikud kirjeldatud mehe samal tänaval. Mees rääkis politseinikele, et olla käinud inimestelt suitsu küsimas.