Kalamaja elanikud on hädas võõrastega, kes proovivad majadesse siseneda

«Eile oli Kungla tänaval juhtum, kus meie korteri aknale koputati (majal pole fonolukku) ning sooviti majja siseneda, et «saada ligipääsu oma kliendi kapi kontrollimiseks». Kui neile uksele vastu läksin ja nende kahe tunkedes mehe käest küsisin, kust firmast nad on, sain peale pisikest mõttepausi vastuseks, et Teliast. Kuna see mõttepaus äratas kahtlust, siis küsisin näha töötõendeid, mida neil segastel selgitustel («me oleme uustehnikud») näidata polnud,» kirjutas Kalamaja elanik Andreas Jõesaar Facebookis.

Samuti ei osanud võõrad Jõesaare sõnul nimetada millise kliendi kappi ja mis põhjusel kontrollima tuldi.

Kuna meeste vastus oli ümmargune, ei lasknud Jõesaar neid majja sisse ja võttis ühendust ka Teliaga.

«Telia tehnikutel on alati kaasas töötõend. Autol on ka Telia logo, kuid võib ikka juhtuda, et sõidame asendusautoga (nt. kui meie auto on hoolduses vms). Tõend on aga kindlasti kõikidel Telia töötajatel olemas ja tööajal peab see olema käepärast ja nähtav,» vastati Jõesaarele Teliast.

Postitusele reageerisid mitmed Kalamaja elanikud, kellest üks kirjutas, et ka Vana-Kalamajas üritas nende majja eelmisel nädalal siseneda tundmatu mees, kes sõitis hiljem minema tänavale ootama jäetud suvalise halli kaubikuga.

«Majaelanikke küsitledes keegi külalisi ei oodanud. Ühe elaniku, kes teda märkas, küsimusele, et kelle juurde ta tuli, andis ähmaseid vastuseid, et keegi lubas talle vastu tulla ja ukse avada. Vastutustundlik naaber muidugi maja ust ei avanud ja jäi siiski olukorda jälgima, mille peale mees mõne hetke peale kiiresti kaubikusse kadus ja ära sõitis,» kirjeldas Margit Lokk.

Ka Kalamajas elav kirjanik Sass Henno tunnistas, et ka temal on võõrastega hiljutine kokkupuude olnud.

«Vedelesin trussikute väel diivanil eile, netflix käis, pelmeenikauss oli kõhu peal, elu nagu lill, ja järsku keegi katsub ukselinki ja järgmine sekund piilub mingi tüüp ukse vahelt sisse ja kui näeb mind, paneb sõnagi lausumata ukse kinni. Ma ikka vastav debiil ka, et ust ei lukusta muidugi,» kirjeldas Henno.

Politsei julgustab katlaste isikute kohta teavitama

Kesklinna politseijaoskonna juhtivuurija Kaido Atspol ütles Elu24-le, et Kalamaja Facebooki grupis toimunu kohta avaldusi politseile laekunud ei ole. Ka häirekeskusesse ei ole tema kinnitusel vastavasisulisi teateid tulnud.

«Soovitame ennast parandustööde tegijana esitlevalt inimeselt alati küsida vastavaid dokumente ning seda, kes on ta neid töid teostama saatnud. Samuti soovitame küsida ettevõtte kontaktandmeid ja need üle kontrollida,» tuletas Atspol meelde põhitõdesid.

Tundmatuid isikuid ei ole juhtivuurija kinnitusel mõistlik enda eluruumidesse või kortermaja trepikotta niisama ringi käima lubada.

«Tõepoolest on tulnud ette juhuseid, kus vargad esitlevad end kellegi teisena. Varga eesmärk on saada kasu teiste inimeste vara omastamise läbi, mistõttu on neil kasutusel erinevaid skeeme,» selgitas Atspol.

Oma vara hoidmisel on juhtivuurija sõnul väga tähtis ka naabrite omavaheline suhtlemine ja tähelepanelikkus. Lisaks ei tasu ka isiklike esemete hoiustamise puhul kinldasti valvsust kaotada.

«Kõige lihtsamad meetmed on hoida oma kodu ust lukus ka siis, kui pererahvas ise kodus viibib. Kodust lahkudes tuleb kindlasti üle kontrollida, et ka aknad oleksid kindlalt suletud,» lisas Atspol.

Ka väärtuslikud esemed tasub politsei õpetussõnu järgides kodus paigutada selliselt, et neid aknast sisse vaadates näha ei oleks.

«Kui märkate enda kodukohas inimesi, kes on kahtlustäratavad, vaatavad akendest sisse või käivad trepikodades, kuhu neil asja ei ole, tasub sellest teada anda hädaabinumbril 112,» lisas Atspol.