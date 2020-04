Tom Hanksi abikaasa Rita Wilson koroonasümptomitest ja ravimi «uskumatult karmidest» kõrvalmõjudest

Elu24 kirjutas tuntud abielupaari koroonaviirusesse nakatumisest 12. märtsil. «Tundsime end pisut väsinuna, nohusena ja meil olid mõned kehavalud,» kirjeldas auhinnatud näitleja toona oma avalduses ja jätkas «Rital olid külmavärinad, mis tulid ja läksid. Ka kerge palavik. Asjade paremaks kulgemiseks, nagu praegu maailmas vaja on, testiti meid koroonaviiruse suhtes ja leiti, et need on positiivsed.»

Hanks lisas toona, et teda ja tema abikaasat kontrollitakse, jälgitakse ja nad on teistest eraldatud nii kaua, kui see vajalik on. Nüüdseks on Austraalias koroonaviirust põdenud abielupaar paranenud ning Wilson rääkis hiljuti sellest kõigest lähemalt.

Rita Wilson 2020. aasta jaanuaris. FOTO: Birdie Thompson/ADM/Capital Pictures/Scanpix

63-aastane näitleja kirjeldas, et temal ja Hanksil tekkisid sümptomid esmakordselt 9. märtsil ja neid testiti järgmisel päeval. Arstid ütlesid, et tõenäoliselt puutusid nad samal ajal kokku sama koroonaviirusega nakatunud inimesega, kuid keegi teine, keda nad tunnevad, pole positiivset tulemust andnud. Seega on see endiselt mõistatus, kuidas nad nakatusid.

«Oli märtsi algus, nii et inimesed polnud veel sotsiaalselt distantseerunud. Kuid mina juba keeldusin kätlemisest ja kallistustest ning üritasin ise oma meetmeid kätte võtta,» tunnistas Wilson ja lisas, et puhastas lennukis teel Austraaliasse absoluutselt kõike.

Ekstreemne iiveldus, peapööritus, mu lihased olid kui märjad nuudlid, nii et ma ei suutnud isegi seista.

Mõlema sümptomid olid piisavalt tõsised, et nad pidid minema haiglasse. «Meil mõlemal oli kõrge palavik ja olime valudes. Kaotasin maitse- ja lõhnameele, mul olid kõhuhädad ja värisesin üle keha, te ei kujuta ette. Jah, ma kartsin,» tõdes Wilson.

Sümptomite leevendamisteks anti Wilsonile ravimit, mis tõi küll palaviku alla, kuid selle kõrvaltoimed olid «uskumatult karmid» (Wilson räägib tõestamata klorokiini ravimist, mida USA president Donald Trump on reklaaminud). «Ekstreemne iiveldus, peapööritus, mu lihased olid kui märjad nuudlid, nii et ma ei suutnud isegi seista.»

Tom Hanks ja Rita Wilson on olnud abielus üle 30 aasta. Nad kohtusid 80ndate alguses võtteplatsil ning abiellusid 1988. aastal. Hanks oli varasemalt abielus näitleja Samantha Lewisega (aastatel 1978–1987), kellega mehel on kaks last. Ka Wilsoniga on Hanksil kaks last. FOTO: GP/MPI/Capital Pictures/Scanpix

Nii Wilson kui ka Hanks olid pärast nakatumist sotsiaalmeediast eemal, suhtlesid vaid perekonna ning lähedaste sõpradega, ning vaatasid televiisorit harva. «Me üritasime lihtsalt sellest läbi saada,» täpsustas Wilson.

«Arvan, et viiruse põdemine samal ajal tegi selle natuke lihtsamaks. Me hoolitsesime üksteise eest,» rääkis 63-aastane Wilson. Näitleja märkis veel, et ajastuse tõttu tundsid nad üksteise vastu rohkem kaastunnet. «Meil oli õnne, et jõudsime kohta, kus saime aru, mida teine ​​samal ajal üle elas,» selgitas naine.

Lõpetuseks tõdes Wilson, et on tänulik, et ta on «jälle normaalne».

Selle kuu alguses naljatas Hanks, et viirus on temale omastatud «staatust» (Hanksi peetakse kodumaal «Ameerika isaks» - toim) veelgi võimendanud. «Olen olnud rohkem «Ameerika isa» kui kunagi varem, sest keegi ei taha minuga väga pikalt koos olla ja ma tekitan inimestes ebamugavust,» muheles Hanks.

Tõsiselt rääkites teatas Oscari-võitja, et tema ja Wilsoniga on kõik «kõik hästi» ja mõlemad on maailmast eraldatud nagu kõik teised peaksid olema.