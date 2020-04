Kas Põhja-Korea liidril Kim Jong-unil on Covid-19?

Päikese päevaga tähistatakse Põhja-Korea asutaja Kim Il-sungi sünniaastapäeva, mil toimuvad mitml pool sõjaväeparaadid ja tähistamised, teatab cnn.com.

Põhja-Korea kalender algab 15. aprillil ja ei lange kokku maailmas kasutusel oleva Gregoriuse kalendriga.

Põhja-Korea meedia on tavaliselt ülistanud ja näidanud 15. aprilli pidustuste ajal Kimi, kuid sel aastal ei öelnud ta kohta sõnagi.

Põhja-Korea ringhääling KCNA teatas, et juhtivad ametnikud külastasid Pyongyangis asuvat Kumsusani päikesepaleed, mis on mausoleum. Seal on nii Kim Jong-uni vanaisa Kim Il-sungi kui isa Kim Jong-ili balsameeritud surnukeha.

Põhja-Korea endiste liidrite Kim Il-sungi ja Kim Jong-ili mausoleum Pyongyangis. Põhja-Koreas tähistatakse 15. aprillil Kim Il-sungi sünniaastapäeva ja see kannab nime Päikese päev. Põhjakorealased viivad siis riigijuhtide kujude juurde lilli FOTO: KIM WON JIN/AFP/Scanpix

Lõuna-Korea ja Jaapnia meedia teatas, et Kim on tavaliselt oma riigi suursündmustel kohal, kuid selle aasta aprillipidustustel ei olnud.

Põhja-Koreas ei ole vaba ajakirjandust ja selle tõttu ei ole teada, mis seal riigis tegelikult toimub.

Lääne analüütikud saavad infot selle riigi kohta põhiliselt Põhja-Korea propagandast ning pevad terad sõkaldest eraldama, et saada tõde teada.

Põhja-Korea on seni eitanud, et seal on koroonaviirusse nakatunuid ja viirushaiguse tagajärjel surnuid, pidades ennast maailma ainsaks riigiks, kus pandeemiat ei ole.

On neid analüütikuid, kelle arvates saab Põhja-Korea liidri puudumist oma riigi pidustustelt seostada koroonaviirusega ning ei saa välistada, et Kimil on viirushaigus Covid-19.

Põhja-Korea meedia poolt 12. aprillil avaldatud foto Kim Jong-unist, kes on sellel väidetavalt 11. aprillil Põhja-Korea tööpartei poliitbüroo nõupidamisel FOTO: 朝鮮通信社/AP/Scanpix

Kirde-Aasia rahvusvahelise kriisigrupi nõunik, lõunakorealane Duyeon Kim sõnas, et tavaliselt on Põhja-Korea liider Kim alati oma riigi pidustustel kohal.

«Alates oma võimuletulekust on ta alati kohal, et avaldada esivanematele asutust ja tervitada rahvast. Ta tahab näidata, et tema on liider ja alati esimene. Kui Põhja-Korea juht pidustuselt puudub, siis on sellele järgnenud muutused riigis, kuid mitte alati,» sõnas ekspert.

Ta tõi näite, et Kim Jong-uni isa Kim Jong-il ei osalenud 2008 Põhja-Korea 60. aastapäeva pidustustel ja hiljem saadi teada, et ta sai infarkti.

Kim Jong-ili tervis halvenes ja ta suri 2011. aastal.

Põhja-Korea praegune liider Kim Jong-un oli 2014 avalikkusest kadunud üle ühe kuu ja kui ta taas välja ilmus, käis ta kepiga.

Lõuna-Korea luure andmetel käis Kim operatsioonil, mille käigus eemaldati ta jalalabast tsüst.

Lõuna-Korea Seouli Yonsei ülikooli rahvusvaheliste suhete ekseprt John Delury sõnas, et kuna Põhja-Korea on kinnine riik, siis on raske teada saada, mis seal tegelikult toimub.

«Lihtne on mööda panna. Praegu saab Kimi puudumise põhjuseks arvata mitut asja, kuid kõige tõenäolisemalt on see viirushaigus Covid-19,» sõnas Delury.

Ekspert lisas, et ta ei saa seda kinnitada ega ümber lükata, kuid enne kadumist suhtles Põhja-Korea liider paljude inimestega, käis kohtumistel ja objektide avamistel ning ta võis puutuda kokku mõnega, kellel on koroonaviirus.

Põhja-Korea sulges oma piiri veebruaris, turiste riiki ei lubata ja seal resideeruvad välisriikide diplomaadid on koroonakarantiinis. Enamik põhjakorealasi kannab avalikkuses olles kaitsemaske, mida Põhja-Korea meedia teatel toodetakse oma riigis piisavalt.

Lõuna-Korea Sejongi instituudi juht Cheong Seong-chang arvab, et Kimi Jon-uni takistas oma vanaisa ja isa austamast mingi terviseprobleem, kuid raske on arvata, kui tõsine see on.

Ta lisas, et Kim võib olla juba saanud koroonaviiruse nakkuse või ta puudumine riigi pidustustelt näitas seda, et ta üritab enda nakatumist ära hoida.

«Kimi puhul on tegemist on juhiga, kellele meeldib inimesi kallistada. Põhjakorealased tahavad oma suurt juhti puudutada. Kim vist sai aru, et sellised lähikontaktid võivad koroonapandeemia ajal ohtlikud olla. Võimalik, et ta sai juba varem nakkuse, kuid selle kohta puuduvad andmed,» nentis Cheong.