«Hommikune jalkamatš on algamas,» kirjutas avalikku kogukonnagruppi vahva foto postitanud kodanik. Nimelt märkas ta ühel hommikul, et Kärdla staadioni olid tol hommikul vallutanud kured. Kõnealune foto lööb aga kogukonnagrupis laineid.

«Usun, et nad võidaksid meie rahvuskoondist,» naljatab keegi postitatud foto all. «Tundub, et ei ole vastaseid,» lisab aga teine. Keegi märgib, et tegu on hoopis ökoloogiliste muruniidukitega.