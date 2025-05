Siiri sõnas toona, et tal mõõdeti joobeks 0,5 promilli ja rõhutas, et tegelikult ei istu nad iialgi alkoholi tarvitanult autorooli.

Viivi Sõnajala abikaasa Oleg rääkis kahe aasta eest «Ringvaates», et naine on otsinud sõltuvusprobleemidega abi. «Tema lugu oli selline nagu paljudel inimestel kaasajal, et tekivad ärevused. Ta leidis, et kui tarvitab mõõdukalt alkoholi, siis need ärevused lähevad üle,» selgitas Oleg, et tõsine probleem sai alguse soovist probleemidele leevendust leida.