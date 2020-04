Pealtnägija kirjeldab: Sõnajalg libistas enne kassat viinapudelid kotti ja kadus nelja tuulde

Möödunud sügisel tehtud avalikus postituses kirjutas Tallinnas Solarise keskuse toidupoes käinud naisterahvas, et nägi kassasabas pealt, kuidas üks Sõnajalgadest mitu pudelit kanget alkoholi näppas. Kirjutaja polnud kindel, kas tegemist oli Siiri või Viivi Sõnajalaga, kuna ei tee neil nägupidi vahet.

Pealtnägija sõnul selgus kassas, et Sõnajalal polnud ostude eest maksmiseks kaardi peal raha. «Proua oli purupurjus, jäi kassa juurde istuma, et helistab ja klaarib asja ära. Minu ees seisnu ütles kassapidajale, et pr Sõnajalg libistas enne kassat viina- ja džinnipudelid kandekotti, aga kahjuks ei saanud kassapidaja aru, mis talle öeldi,» kirjeldas naine toimunut.