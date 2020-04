Kriminaalse minevikuga ärimees Meelis Lao: lõpetage imuunsüsteemi tapmine hirmu ja ärevuse külvamisega

Video alguses ütles 54-aastane ärimees Meelis Lao, keda on peetud ka üheks Eesti allilma juhiks, kohe ära, et tahab rääkida maailmas toimuvast inimeste ümber hirmu külvamisest.

«Igalt poolt, lehtedest, meediast, igalt poolt kajab vastu covid, covid, covid, covid. Covist on kujutatud nagu must surm, vikatiga käib ja lõikab inimesi maha,» seletas Lao videos.

Tegelikult on aga mehe sõnul lood hoopis konspiratsiooniteooriad ja erinevate arstide jutu kõrvale jättes hoopis teistsugune.

«Kohe hakkab tulema mingi vaktsiin. Aga kuidas üldse saab vakstiin olla paari kuuga, mida tegelt töödatakse välja aastaid, et saada see?» mõtiskles Lao.

Mehe sõnul on aga ainus asi, mis seisab tegelikult tervise ja kõikide haiguste vahel meie immuunsüsteem.

«Meie immuunsüsteem suudab meid väga hästi kaitsta. Immuunsüsteem on tugev. Kui immuunsüsteem on nõrk siis pääsevadki erinevad haigused meile ligi. Mis tapab meie immuunsüsteemi on see, kui me istume kodus ja väljas ei käi,» jutustas Lao.

«Käige väjas! Tehke sporti!»

Teine asi, mis Lao sõnul immuunsüsteemi tapab, on hirm. «Hirmu külvamine, ärevus, stress ja sellega tegelebki meie massimeedia alates meie valitsusest ja kõikidest ajalehtedest. Ja isegi lööd Youtube’i lahti on see täis seda. Lõpetage inimeste immuunsüsteemi tapmine ära hirmu ja ärevuse külvamisega,» manitses Lao.

Mehe sõnul saab immuunsüsteem viiruse tõrjumisega väga hästi hakkama. Üks asi, mida Lao tahab kõigile südamele panna on see, et inimesed hakkaks ise ennast usaldama.

«Kui te usute iseennast, usaldate iseennast, siis te saate sellest kõigest üle. Uskuge mind, ma olen selle mitmeid kordi läbi käinud elus,» julgustas Lao.

Seepeale rääkis Lao, et kui ta oleks uskunud kõiki arste, siis oleks ta juba ammu ratastoolis või surnud.

«Kuna ma uskusin iseennast, siis nagu te näete olen ma jalul, naeran, teen sporti ja olen elurõõmus. Usaldage iseennast ja toitke ja turgutage oma immuunsüsteemi,» jagas Lao lõpetuseks soovituse.

Ärimees Meelis Laod on peetud ka üheks Eesti allilma juhiks.

Ta on üle elanud ka kaks atendaati. 1995. aasta 13. detsembril tulistati Laod Tallinnas Tartu maanteel spordiklubi Flexer ees Kalašnikovist rinda ja 4. märtsil 1997 sai ta samas toimunud pommiplahvatuses raskeid vigastusi.

1997. aastal määras Helsingi 1. astme kohus talle kaheksakuuse tingimisi vanglakaristuse 18 000 liitri piirituse salakaubana Soome toimetamise eest.

2000. aastatel seostas meedia Laod Peterburi organiseeritud kuritegevuse autoriteedi Konstantin Jakovleviga, kelle hüüdnimi oli Mogila ja kes tapeti 2003. aastal.

Lao täitis talle 2019. aasta augustis määratud kriminaalkaristust ja ühiskondliku kasulikku tööd lehtede ja konide kokku riisumisega. Leo rääkis Reporterile antud intervjuus, et tema uueks ametiks on kiriku-ja surnuaiavahi töö.

ÜKTd peab ta tegema kümme kuud ja kokku 238 tundi.