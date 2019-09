Kurikuulus ärimees Meelis Lao avameelitses telekas: ma sain hoopis ise kelmidelt petta

Lao tunnistas saates, et ei kahetse juhtunut. «Olin juba ära unustanud, et selliseid jätised nagu need, kuulusid 90-tesse ja Venemaale, aga mitte siia. Olin ära unustanud, iga hetk võib üks selline sattuda minu kõrvale, ükskõik kui kuulus või cool vend ma tahan olla.»

Lao, kes on enda sõnul elanud hästi värvikirevat ja head elu, kuule ei karda ja kuulivesti ei kanna. Ta ei osanud öelda, kas on jäänud mingi vana asja pärast sihikule. «Sa ei saa meeldida kõigile, sa ei saa olla igas pulmas peiupoiss ja igal matusel kadunuke. Õigel mehel peab olema nii vaenalasi, kui ka sõpru,» tõdeb mees.

Lao rääkis, et tema missiooniks on nüüd aidata noori, et nad ei satuks valele teele. Kirju minevikuga ärimees tahab hakata koolides käima, et sel teemal noortega rääkida.