Politsei kriisiülevaade: vargaid tegutseb vähem, narkomaanidel võivad varud otsa saada

Kelmid kasutavad aga ka vanu skeeme, et inimestelt raha välja petta. Möödunud kuul laekus Põhja prefektuurile mitu teadet, kus inimestega võeti telefoni teel ühendust ja pakuti investeerimisvõimalust.

Kelmid lubavad nimelt, et rikkaks saab juba paari päevaga ja ilma suurema vaevata. «Inimesel palutakse arvutisse laadida kaugjuhtimisprogramm AnyDesk või TeamViewer ning kelm võtab üle arvutipildi ja saab ligipääsu inimese pangakontole, millelt hakkab ülekandeid tegema,» kirjeldas Tambre praegu levivaid kelmusi.

Nii välisriikide kogemused kui ka Eesti pühade aja praktika näitavad, et kui pikemat aega ollakse kodus, siis sagenevad ka vägivallajuhtumid lähedaste vahel. «Praegu on politseis registreeritud juhtumite arv võrreldes eelmise aasta sama ajaga samal tasemel, kuid peame arvestama, et juhtumite arv võib tõusta,» märkis Tambre.

«Praegu püsivad inimesed rohkem kodus ning kannatanul võib olla raskem juhtunust teada anda,» tõdes ta ja lisas, et kodune vägivald on varjatud ja paraku ei jõua kõik juhtumid politseini. «Kui teate, et inimene kannatab vägivalla all või kuulete seda pealt, tuleb sellest politseile teada anda,» julgustas ta.

Narkosõltlastel võivad varud otsas olla

Midagi meeldivat ei too eriolukord kaasa ka narkosõltlastele. Samas tõdes Tambre, et tema hinnangul on praeguseks möödunud liiga vähe aega, et teha järeldusi, kuidas koroonaviirus narkokuritegevust mõjutab.

«Mõned sõltlased käisid naaberriikides enese tarbeks väikeses koguses ainet toomas ning praegu on nende tegevus raskendatud seoses kehtestatud piirangutega. Võimalik, et tänaseks on neil varud otsas,» rääkis Tambre.

Üks selline aine, mida väikestes kogustes Eestisse toodi on alfa-PVP ehk nn UFO.

Tegemist on vannisoola meenutava kristalse ainega, mida tarvitavad sõltlased ja seda hakati rohkem kasutama pärast seda, kui fentanüüli turult kadus. UFO on keemiline aine, mis söövitab inimest seestpoolt ja tekitab eufooria, kujutluse ebainimlikest võimetest ning paranoiat.

«Paraku segavad sõltlased erinevaid narkootilisi aineid ja ravimeid kokku ning otsivad seeläbi leevendust oma raskele sõltuvusele,» rääkis Tambre.

Nii tänaval müüdavad ained, kui ka sõltlase poolt ise kokku segatud kompott on ohtlik, sest peaaegu kunagi ei tea, kuidas sellised segud inimese organismile mõjuvad.

«Näeme, et iga aastaga tarvitatakse narkootikume aina enam seltskondlikult ja need levivad ka noorte seas. Praegu on vähem erinevaid pidusid ja koosviibimisi, kus varem võis narkootikumide tarvitamist esineda ja sellega seoses on nõudlus ka veidi vähenenud,» lausus Tambre.