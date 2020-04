Seeliku alt pildistamise kriminaalseks muutnud seadus on aastaga trellide taha saatnud neli meest

Inglismaa ja Walesi riigiprokuratuuri (Crown Prosecution Service, CPS) andmed näitavad, et pärast 12. aprilli 2019 on uue seaduse alusel süüdi mõistetud 16 meest kokku 48 kuriteos. Valdav enamus rikkumisi (33) leidsid aset toidupoodides või kauplustes, üheksa ühistranspordis, viis tänaval ja üks koolis.

Need, kes kuriteos süüdi mõistetakse, võivad trellide taha sattuda kuni kaheks aastaks.

See seadus ei eksisteeriks, kui ei oleks olnud Gina Martini kampaaniat. Martin alustas kampaaniat seaduse kehtestamiseks pärast seda, kui ta ei suutnud muusikafestivalil oma seeliku alt pilte teinud mehe vastu süüdistust esitada. Martini kampaania kestis peaaegu kaks aastat.

Gina Martini seeliku alt tehti muusikafestivalil foto ja kuna naine ei saanud mehele süüdistust esitada, alustas ta kampaaniat uue seaduse kehtestamiseks. FOTO: ADRIAN DENNIS/AFP/Scanpix

Seksuaalkuritegude eest süüdistuse esitamise eest vastutav CPS-i seksuaalkuritegude süüdimõistmiste eest vastutav Siobhan Blake kommenteeris seadust järgmiselt: «Nüüd on möödunud aasta, kui sellest alandavast tegevusest sai konkreetne kriminaalkuritegu, kuid naisi kuritarvitatakse jätkuvalt igapäevaselt. See näib olevat eriline probleem poodides ja ühistranspordis, kus ahistavad mehed varjavad seadmeid naiste seelikute alt pildistamiseks.»

«See on raske kuritegu ja mul on väga hea meel näha, et politsei ja prokurörid kasutavad seda seadust korrapäraselt ning praeguseks on kinnitatud peaaegu 50 kuritegu,» lisas Blake.

Koolitüdruk, kelle seelikusaba alt tehti ilma tema nõusolekuta väärituid fotosid, ütles, et uus seadus on oluline, kuid paljud nooremad inimesed ei mõista selle tõsidust. Ohver, nüüd 17-aastane Birminghamist pärit Morgan, lisas: «Ma arvan, et inimesed arvavad, et see [seeliku alla piilumine] on natuke nali.»

«Nüüd on seadus, kui inimesed teavad, et võivad kaheks aastaks vangi minna, võivad nad selle tegemata jätta. Ma arvan, et seadus on hea, kuid vajalik on teadlikkus — inimesi tuleb juba väga noorelt õpetada, et see on vale ja kui te peaksite seda tegema, siis saate vastava karistuse.»

Lastevastase Vägivalla Ennetamise Rahvuslik Ühing (National Society for the Prevention of Cruelty to Children, NSPCC) kirjeldas uut seadust kui «tõeliselt head sammu edasi». NSPCC vanempoliitika- ja avalike suhete ametnik Alana Ryan lisas: «Me teame, et see on palju keerulisem kui lihtsalt kontaktkuritegu — see võib ilmneda veebis ja mitme inimesega. Hakkame mõistma, kui suur osa on tehnoloogial.»