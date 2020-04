Briti poplaulja Duffy rääkis nädalaid kestnud uimastamisest ja vägistamisest: ta oleks mu tapnud

Elu24 kirjutas veebruari lõpus, et briti laulja Duffy (35) oli debüütalbumi ja hittlugudega «Mercy» ja «Warwick avenue» muusikamaailmas 00ndate teisel poolel tõusev täht. Üheksa aastat tagasi tegi aga naine pikemaks ajaks karjääriga pausi. Veebruaris jagas Duffy Instagrami kontol (nüüdseks kustutatud postituses) oma hirmutavat kogemust, mis võis aastakümne eest tema otsuse ajend olla.

«Mind vägistati ja uimastati ning hoiti päevi vangistuses. Muidugi jäin ellu. Taastumine võttis aega. Seda pole kerge öelda. Kuid ma võin teile öelda, et viimasel kümnendil, tuhandete ja tuhandete päevade jooksul, mil pühendusin soovile tunda taas oma südames päikesepaistet, lõpuks paistab nüüd päike,» kirjutas Duffy toona.

Nüüd on poplaulja avaldanud veelgi detaile oma hirmutavast kogemusest, mis kestis neli nädalat.

KÕIK ALGAS LAULJA SÜNNIPÄEVAL

«Vägistamine on nagu elus mõrv, sa oled elus, kuid surnud,» kirjutas naine. «Ma võin öelda seda, et minust purunenud tükkide tagasinõudmine võttis väga kaua aega, mõnikord ei tundunud see kunagi lõppevat.»

Duffy avaldas, et kõik algas tema sünnipäeval. «Mind uimastati restoranis, see kõik kestis neli nädalat ja mind viidi välisriiki.»

Ma ei tea, kuidas mul oli jõudu neid päevi taluda, tundsin millegi olemasolu, mis aitas mul elus püsida.

«Ma ei mäleta lennukisse sattumist, tulin teadvusele sõiduki tagaistmel. Mind pandi hotellituppa ja teo toimepanija tuli tagasi ning vägistas mind.»

Staar ütles, et oleks võinud «temast lahti saada» ning kaalus põgenemist, kuid kartis, et ta kutsub politsei. «Ma ei tea, kuidas mul oli jõudu neid päevi taluda, tundsin millegi olemasolu, mis aitas mul elus püsida.»

Duffy loo «Warwick avenue» muusikavideos. FOTO: Kuvatõmmis muusikavideost

Duffy selgitas, et lendas koos teo toimepanijaga tagasi Suurbritanniasse, kuid teadis, et ta elu on otseses ohus, kuna lauljatarile tehti varjatud ähvardusi teda tappa.

«Ma ei tundnud end piisavalt turvaliselt, et politseisse pöörduda. Tundsin, et kui midagi läheb valesti, siis oleksin surnud ja ta oleks mu tapnud. Ma ei saanud riskida sellega, et mind väärkäsitletakse või see kõik satub uudistesse.»

«NÜÜD TE TEATE...»

Enesetapu oht pärast seda kõike oli suur, paljastas Duffy. «Ma ei näinud kedagi, ühtegi füüsilist hinge, vahel nädalaid ja nädalaid ja nädalaid korraga, jäädes üksi,» lisas naine.

Arvasin, et minu loo avalikustamine hävitab mu elu emotsionaalselt täielikult, samal ajal kui loo varjamine hävitas mu elu veel enamgi.

«Ma võtsin pidžaamad seljast, viskaksin need tulle ja panin selga teise komplekti. Leinamise ajal läksid mu juuksed nende mitte harjamisest nii sassi, et lõikasin nad kõik maha.»

«Seda varjates, sellest mitte rääkides, lubasin vägistamisel oma kaaslaseks saada.»

Ta ütles, et kaalus oma nime ja välimuse muutmist ning täielikku kadumist ja teise riiki kolimist. «Arvasin, et minu loo avalikustamine hävitab mu elu emotsionaalselt täielikult, samal ajal kui loo varjamine hävitas mu elu veel enamgi. Usun, et mitte laulmine tapab mind,» tõdes Duffy emotsionaalselt.

«Niisiis, ma pean lihtsalt olema tugev ja avaldama selle ning asuma silmitsi kõigi oma hirmudega. Olen aru saanud, et ma ei saa ennast kustutada, ma elan enda olemises, seega pean olema täiesti aus ja uskuma tulemustesse.»

«Võin selle kümnendi nüüd maha jätta. Sinna kuhu minevik ka kuulub. Loodetavasti ei teki enam «mis juhtus Duffy'ga» küsimusi, nüüd te teate ... ja ma olen vaba.»