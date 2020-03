FOTOD ⟩ Ilukirurgiast sõltuvuses tõsielustaar postitab «tuunitud kehast» sotsmeediasse uljalt pilte!

Tõsielusarjast «Geordie Shore» tuntuks saanud staari instapildid on kahtlemata tähelepanuväärsed, kuid samas saab neid vaadates selgeks seegi, et noor naine on end korralikult tuunida lasknud.

Tegelikult on 24-aastane tõsielustaar isegi tunnistanud, et internetitrollide negatiivsed kommentaarid on tema vaimsele tervisele halvasti mõjunud.

Väidetavalt kannatab tõsielustaar keha düsmorfilise häire käes. Sama häire tõttu pöörduski ta aastaid tagasi ka ilukirurgide poole ning on ilukohendustele kulutanud suuri summasid. Chloe ise kirjeldab seda kui «väga kallist hobi».